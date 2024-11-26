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لبنان

إقفال المدارس والثانويات والمعاهد في كلّ لبنان غداً

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:03
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، في بيان مساء اليوم، إقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، في المناطق اللبنانية كافة، وذلك يوم غد الأربعاء، الواقع فيه  ٢٧/١١/٢٠٢٤ .
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وأكد الوزير أن "هذه التدابير هدفها المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي ، في ظل استمرار العدوان والأوضاع الخطرة الراهنة. والتهديدات التي أعلنها العدو الاسرائيلي والغدر الذي لا يرحم الآمنين والمؤسسات".
 
كما دعا الأسرة التربوية إلى متابعة بيانات الوزارة لدى حدوث أي تغيير في الأوضاع .
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