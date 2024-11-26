القاصر انجي مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:انجي محمد علي (من مواليد عام 2010، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 25-11-2024 منزل ذويها الكائن في محلة جبل محسن إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم ٣٨٦١٨٤-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.