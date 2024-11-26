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لبنان

القاصر انجي مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:08
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:
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 انجي محمد علي (من مواليد عام 2010، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 25-11-2024 منزل ذويها الكائن في محلة جبل محسن إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم ٣٨٦١٨٤-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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