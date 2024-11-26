Advertisement

لبنان

13 جريحا حصيلة الغارات على برج البراجنة والحدث

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1284220-638682455588917304.png
Doc-P-1284220-638682455588917304.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة برج البراجنة أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.
وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحدث إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة صور إلى 7 شهداء و 46 جريحاً
lebanon 24
27/11/2024 03:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك - الهرمل... 10 شهداء و26 جريحاً
lebanon 24
27/11/2024 03:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 55 شهيداً و156 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية يوم أمس
lebanon 24
27/11/2024 03:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 7 شهداء و 22 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة البقاع
lebanon 24
27/11/2024 03:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24

جريحا

حصيلة

الغارات

البراجنة

والحدث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:51 | 2024-11-26
18:28 | 2024-11-26
18:17 | 2024-11-26
17:30 | 2024-11-26
17:07 | 2024-11-26
16:51 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24