13 جريحا حصيلة الغارات على برج البراجنة والحدث

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة برج البراجنة أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.

وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحدث إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.