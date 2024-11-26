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لبنان

بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في الجناح

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:29
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استهدف العدو الإسرائيلي مبنى في محيط السفارة الكويتية.
 
وحسب مندوبة "لبنان24" فإن المبنى متواجد في محلة الجناح نزلة السفارة الكويتية.
 
 
 
 
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