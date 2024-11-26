خبر عاجل.. العدو الإسرائيلي يستهدف الجيش مجدداً

أعلنت قيادة الجيش في بيان مساء اليوم، ان العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش في بلدة إبل السقي- مرجعيون، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة.



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وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان ٢٤" بأن مسيرة معادية استهدفت احدى المحارس التابعة للجيش في بلدة ابل السقي ما ادى الى اصابة أحد عناصر الحرس بجروح طفيفة جراء الغارة.