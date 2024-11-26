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لبنان

خبر عاجل.. العدو الإسرائيلي يستهدف الجيش مجدداً

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:44
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أعلنت قيادة الجيش في بيان مساء اليوم، ان العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش في بلدة إبل السقي- مرجعيون، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة.
 
وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان ٢٤" بأن مسيرة معادية استهدفت احدى المحارس التابعة للجيش في بلدة ابل السقي ما ادى الى اصابة أحد عناصر الحرس بجروح طفيفة جراء الغارة.
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