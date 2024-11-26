بعد قرار الحلبي.. بيان عاجل لرئاسة الجامعة اللبنانية

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية، في بيان مساء اليوم، انه "عطفا على بيان وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران توقف التعليم من بعد وإقفال كافة فروع كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها ومراكزها كافة يوم غد الأربعاء بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، على ان تصدر رئاسة الجامعة بيانات لاحقة وفقا لتطورات الأوضاع".

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