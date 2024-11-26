Advertisement

لبنان

نتنياهو يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار: سنحافظ على حريتنا العسكرية الكاملة في لبنان

Lebanon 24
26-11-2024 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1284269-638682494543960345.png
Doc-P-1284269-638682494543960345.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،  مساء اليوم الثلاثاء، المصادقة على وقف للنار بلبنان مع "حرية حركة" بوجه أي خرق من "حزب الله".

وقال نتنياهو في كلمة، عقب موافقة الكابينيت الاسرائيلي على اتفاق وقف النار في لبنان، أن ملتزم بأمن سكان إسرائيل وانه "يمكن أن نعود في أي لحظة إلى القتال بشكل عنيف في لبنان".
Advertisement

واضاف إنه "فخور بصمود سكان الشمال وملتزم بأمنهم"، مضيفاً ان إسرائيل "حققت انتصارات على 7 جبهات".

وتابع: "دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ و أعدنا حزب الله سنوات للوراء وقتلنا الامين العام للحزب حسن نصرالله الذي هو "محور المحور". 

وأكد اننا "سنفعل كل شيء من أجل أن لا تحصل إيران على سلاح نووي وهذا على رأس أولوياتنا".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:51 | 2024-11-26
18:28 | 2024-11-26
18:17 | 2024-11-26
17:30 | 2024-11-26
17:07 | 2024-11-26
16:51 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24