نتنياهو يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار: سنحافظ على حريتنا العسكرية الكاملة في لبنان

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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، المصادقة على وقف للنار بلبنان مع "حرية حركة" بوجه أي خرق من "حزب الله".وقال نتنياهو في كلمة، عقب موافقة الكابينيت الاسرائيلي على اتفاق وقف النار في لبنان، أن ملتزم بأمن سكان إسرائيل وانه "يمكن أن نعود في أي لحظة إلى القتال بشكل عنيف في لبنان".واضاف إنه "فخور بصمود سكان الشمال وملتزم بأمنهم"، مضيفاً ان إسرائيل "حققت انتصارات على 7 جبهات".وتابع: "دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ و أعدنا حزب الله سنوات للوراء وقتلنا الامين العام للحزب حسن نصرالله الذي هو "محور المحور".وأكد اننا "سنفعل كل شيء من أجل أن لا تحصل إيران على سلاح نووي وهذا على رأس أولوياتنا".