وزير الخارجية يختتم زيارته لروما.. وهذا ما تبلغه عن "الإنتخابات الرئاسية"

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وتناول البحث الاوضاع والتطورات الاخيرة في لبنان وفرص وقف إطلاق النار حيث جدد الوزير بوحبيب إستعداد لبنان الوفاء بإلتزاماته وفقاً لقرار مجلس الامن ١٧٠١ وتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.كما إستفسر الكاردينال غالاغر عن أزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلّها. كما عرض معه أيضا" قضايا المنطقة ولبنان.وتبلغ الوزير بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات المتطقة وقد أبدى الكاردينال غالاغر إهتماما" خاصا" بأمان المسيحيين المتواجدين في في المناطق الحدودية، مع إمكانية البحث بتنظيم زيارة للإطلاع على الاوضاع ميدانيا فور توفر الظروف الملائمة لذلك.وكان الوزير بوحبيب قد شارك في ندوة حوارية ضمن نشاطات حوارات روما- المتوسط أشار فيها الى إستعداد لبنان للإلتزام بوقف إطلاق النار، وإلتزاماته الامنية وفقا للقرار ١٧٠١، لجهة نشر وتعزيز انتشار عناصر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وبأن الطابة الآن في الملعب الاسرائيلي الذي عليه أن يوافق على الاتفاق والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه. وقد أبدى الوزير بوحبيب تفاؤلاً حذراً بهذا الخصوص نظراً للتجارب السابقة مع الطرف الاسرائيلي.