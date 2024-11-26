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لبنان

وزارة الصحة: 6 شهداء حصيلة الغارات على بعلبك

Lebanon 24
26-11-2024 | 13:39
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على بلدات بعلبك الهرمل جاءت وفق التالي:
- الشيخ حبيب: خمسة شهداء واثنا عشر جريحا
- حي الشراونة: استشهاد شخص وإصابة عشرة بجروح. 
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- علي النهري: إصابة ثلاثة أشخاص بجروح
- العسيرة: ثلاثة جرحى
- شحقونا: جريحان
- الأنصار : خمسة جرحى
- الحفير: جريح
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