وزارة الصحة: 6 شهداء حصيلة الغارات على بعلبك

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على بلدات بعلبك الهرمل جاءت وفق التالي:- الشيخ حبيب: خمسة شهداء واثنا عشر جريحا- حي الشراونة: استشهاد شخص وإصابة عشرة بجروح.- علي النهري: إصابة ثلاثة أشخاص بجروح- العسيرة: ثلاثة جرحى- شحقونا: جريحان- الأنصار : خمسة جرحى- الحفير: جريح