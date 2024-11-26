شهيد و5 جرحى جرّاء الغارة الإسرائيلية على الحدث

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحدث إلى استشهاد شخص إضافة إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.

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