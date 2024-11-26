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لبنان

شهيد و5 جرحى جرّاء الغارة الإسرائيلية على الحدث

Lebanon 24
26-11-2024 | 14:27
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحدث إلى استشهاد شخص إضافة إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.
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