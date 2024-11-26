أعلن حزب الله عن سلسلة من العمليات التي نفذها اليوم، عقب العدوان الإسرائيلي على بيروت.

وقال في بيان أنّه استهدف عند الساعة 16:30 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية، كما واستهدف تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت، بصليةٍ صاروخية.

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وفي بيان آخر أعلن أنّه شنّ عند الساعة 17:20 هجوماً جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على تجمعٍ لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقة، كما واستهدف تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، بصليةٍ صاروخية.

وأعلن حزب الله أنّه استهدف أيضا تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية، كما واستهدف عند الساعة 16:30، المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب مستوطنة كابري، بصليةٍ صاروخية.