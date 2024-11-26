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لبنان

تأجيل الحملة الصحية لرابطة "كاريتاس لبنان"

Lebanon 24
26-11-2024 | 14:42
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قالت رابطة كاريتاس، في بيان مساء اليوم، انه "نظرا للظروف الأمنية المستجدة، تمَّ تأجيل الحملة الصحية لرابطة كاريتاس لبنان التي كانت مقررة غدا الاربعاء ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ ، في دير مار جرجس - الناعمة، على ان يحدد موعد لاحقا عندما يسمح الوضع الأمني".
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