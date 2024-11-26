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لبنان

فياض غادر الى الاردن للمشاركة في اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه

Lebanon 24
26-11-2024 | 14:06
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غادر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض الى الأردن للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي والمؤتمر العربي السادس للمياه، والذي يناقش في جلسات متتالية وعلى مدى يومين، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، والتحضير العربي للمنتديات العالمية للمياه، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
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وسيكون لفياض كلمة يركز  فيها على الاعتداءات الإسرائيلية على البنى التحتية المائية في لبنان وما خلّفته من شهداء من الكادر البشري التابع لمؤسستي المياه في البقاع والجنوب ومن خسائر كبيرة في المنشآت تقدّر بمئات ملايين الدولارات والحاجة الماسّة لدعم لبنان لإعادة الإعمار من أجل تأمين المتطلبات الحياتية الضرورية التي تسمح بعودة النازحين الى بلداتهم وأراضيهم بأسرع وقت ممكن.
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