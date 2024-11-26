مكتب وزير العمل: لا صحة للانباء عن إقفال المؤسسات والاعمال غدا

نفى مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان" بشدة ما ورد في بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن بيان مزعوم صادر عن وزير العمل بإقفال المؤسسات والاعمال غدا "، واكد أن "لا صحة له على الاطلاق ويحتفظ لنفسه بالادعاء الشخصي حول هذا البيان المكذوب بل المشبوه الذي يحرف الانظار عن الاهتمام الرئيسي للشعب اللبناني حول وقف العدوان ".

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