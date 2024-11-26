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لبنان

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء تنفي صدور اي مذكرة بالتعطيل غداً

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:09
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نفت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء صدور اي مذكرة بالتعطيل غداً في كل المؤسسات العامة والخاصة معتبرة ان ما نُسب الى وزير العمل مصطفى بيرم في هذا الصدد عار من الصحة وهو أصلاً في غير موقعه الإداري.
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