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لبنان

عن اجتماع مجلس الوزراء غداً.. هذا ما كشفه الحلبي!

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:15
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء أنّه" سنطلع على بنود اتفاق وقف إطلاق النار غدا في اجتماع مجلس الوزراء".

وأكّد الحلبي في كلامه للتلفزيون العربي أن "الوزراء مدعوون للتصويت على بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"،مضيفاً أنّ "الحكومة منذ بداية العدوان ملتزمة بالقرار 1701".
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وعن دور الجيش اللبناني، كشف أنّ "لديه الخطة اللازمة لإعادة الانتشار على الحدود اللبنانية".

تابع: "نأمل توقف التدخلات الأجنبية ليتفق اللبنانيون على بناء دولة قوية". (التلفزيون العربي) 
 
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