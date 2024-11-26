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لبنان

بالصورة.. تحذير إسرائيلي جديد إلى سكان صور

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:34
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أصدر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا إلى سكان صور.

وكتب عبر حسابه على "أكس": "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة  في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب". 

أضاف:" من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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