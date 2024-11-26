بايدن يعلن "وقف إطلاق النار".. وهذا ما سيحصل إذا خرق الحزب الاتفاق!

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنّ "لبنان وإسرائيل قبلا وقف إطلاق النار".



أضاف: "حزب الله شنّ هجومًا على إسرائيل والشعب اللبناني لم يسع لهذه الحرب"، مؤكداً أنّ "أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح منذ بدء حزب الله الحرب".

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واشار إلى أنّ "أكثر من 100 ألف لبناني دفعوا إلى النزوح بعد فرض حزب الله الحرب عليهم"، معتبراً أن " هذا النزاع هو الأكثر دموية بين حزب الله وإسرائيل". أضاف: "حزب الله شنّ هجومًا على إسرائيل والشعب اللبناني لم يسع لهذه الحرب"، مؤكداً أنّ "أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح منذ بدء حزب الله الحرب".واشار إلى أنّ "أكثر من 100 ألف لبناني دفعوا إلى النزوح بعد فرض حزب الله الحرب عليهم"، معتبراً أن " هذا النزاع هو الأكثر دموية بين حزب الله وإسرائيل".

وحول موعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن بايدن أنّه "سيدخل حيز التنفيذ الرابعة صباحا بتوقيت بيروت وتل أبيب".



وأوضح أنّ "إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان تدريجيا خلال 60 يوما"،موضحاً أنه "سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأميركية في جنوب لبنان".



وأكّد بايدن أن "إسرائيل دمّرت البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان وإذا خرق الحزب الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها".



تابع:" نسعى لتطبيع كامل بين السعودية وإسرائيل"، معتبراً أن "سكان غزة عانوا من الأهوال ولدى حماس الآن الخيار".