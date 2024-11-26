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لبنان

لودريان غدًا في بيروت

Lebanon 24
26-11-2024 | 16:11
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أعلن قصر الإليزيه أن جان إيف لودريان، الممثل الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى لبنان غدًا في إطار مساعٍ مستمرة لحل الأزمة السياسية.
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