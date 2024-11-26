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لبنان

بالصور.. تحذير إسرائيلي جديد لسكان برج البراجنة والغبيري

Lebanon 24
26-11-2024 | 16:27
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وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارا جديدا سكان برج البراجنة والغبيري.


وقال عبر حسابه على "أكس": "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب"، متابعاً "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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