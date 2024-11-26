بالصور.. تحذير إسرائيلي جديد لسكان برج البراجنة والغبيري

وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارا جديدا سكان برج البراجنة والغبيري.



#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/Mcqxed0Ha5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024 Advertisement

وقال عبر حسابه على "أكس": "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب"، متابعاً "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".