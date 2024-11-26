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لبنان

"الحزب" استهدف مقر إقامة قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
26-11-2024 | 16:33
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أعلنت غرفة عمليّات حزب الله، أنّ أحد الأهداف العسكريّة الحساسة التي تم استهدافها بتاريخ 18-11-2024 في مدينة تل أبيب، كان مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو الإسرائيلي اللواء تومار بار، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاصية النوعيّة، وقد حققت العمليّة أهدافها بدقة، وسط فرض قيود مشدّدة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادثة.
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