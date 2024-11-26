هوكشتاين: يجب تطبيق الاتفاق كاملاً

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أكد المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أن "آلية مراقبة وقف إطلاق النار تتأسس الآن وتعمل على منع حصول أية خروقات"وقال ل"الجزيرة": "لا نريد تكرار ما حدث عام 2006 عند انتهاء الحـرب ويجب تطبيق الاتفاق كاملاً"، وتابع: "لن ننشر قوات أميركية في لبنان بل سنقدّم دعماً للجيش اللبناني".وأضاف: "يجب تطبيق كل بنود ومبادئ القرار 1701 مع آلية للمراقبة تضمن ذلك".وتابع: "آمل أنّنا سننهي عبر الاتفاق كل العنف الذي عرفته هذه المنطقة منذ عقود".وقال: "للبنان وإسرائيل حق الدفاع عن النفس وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي".