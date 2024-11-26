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لبنان

وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ... غارات عنيفة ليلاً وشهداء بالعشرات

Lebanon 24
26-11-2024 | 21:04
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بدأ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الاربعاء، وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل  بعد نحو شهرين من المواجهات العنيفة التي دارت بين حزب الله واسرائيل، حيث ساد الهدوء في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، ومحاور الاشتباك كافة بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طاولت العديد من المناطق، ووصلت الى عاصمة بيروت.
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وعند الساعة 3:40 فجراً، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مبنى سكنياً في منطقة الجناح التابعة لبلدية الغبيري ما أدى لتدميره بالكامل.
كما استهدف الجيش الاسرائيلي مساء امس المعابر التي تربط لبنان بسوريا منها جسر القمار وادي خالد وجسر الغربية العريضة، ما ادى الى تدمير ٣ منازل في بلدة وادي خالد واستشهاد الطفل "خ.ح"  في العريضة وسقوط عدد من الاصابات بين المواطنين وصفت حال بعضهم بالحرجة.
كما استشهد العسكري في الجيش "خ.م" واصيب ٥ عناصر من الامن العام اثر استهداف منطقة العريضة هم: "ع.ص" و "ع.ط" و "م.ف" و "ش.ا" و "ج.ج".

وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ، شنت إسرائيل أعنف موجة من الضربات على بيروت وضاحيتها الجنوبية منذ بدء الصراع وأصدرت عددا قياسيا من التحذيرات بالإخلاء، ما ادى الى استشهاد 24 شخصاً بحسب احصاءات وزارة الصحة.
في المقابل، أعلن الاعلام الحربي في حزب الله عن استهداف عناصر الحزب فجر اليوم مستوطنة إيفن مناحم بصلية صاروخية.
لا عودة للجنوب
وما إن بدأ سريان وقف إطلاق النار، حتى بدأت سيارات النازحين بالتوجه إلى قرى وبلدات الجنوب، رغم تحذير الجيش الإسرائيلي النازحين من العودة إلى مناطقهم.

فقد حذر الجيش الإسرائيلي النازحين من جنوب لبنان من العودة إلى قراهم التي طالب سابقا بإخلائها، مع بدء سريان الهدنة. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، ببيان نشره عبر منصة "إكس"، إن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة بموجب اتفاق وقف النار في مواقعها جنوباً.
 
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