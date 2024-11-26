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لبنان

قبيل وقف اطلاق النار.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة إيفن مناحم بصلية صاروخية

Lebanon 24
26-11-2024 | 23:25
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أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة إيفن مناحم الإسرائيلية بصلية صاروخية قبيل دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال الحزب في بيان أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من اليوم الأربعاء 27-11-2024، مستوطنة ايفن مناحم بصلية صاروخية".
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