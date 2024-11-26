دمر بالكامل.. غارة إسرائيلية فجرا على مبنى سكني في الجناح

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قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مبنى سكنياً في منطقة الجناح التابعة لبلدية الغبيري ما أدى لتدميره بالكامل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".