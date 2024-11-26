Advertisement

لبنان

دمر بالكامل.. غارة إسرائيلية فجرا على مبنى سكني في الجناح

Lebanon 24
26-11-2024 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1284496-638682856583809316.jpg
Doc-P-1284496-638682856583809316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مبنى سكنياً في منطقة الجناح التابعة لبلدية الغبيري ما أدى لتدميره بالكامل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة اسرائيلية سابعة تستهدف منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
27/11/2024 14:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية الغبيري معن الخليل ل"الجديد": الغارة الاسرائيلية لم تستهدف مبنى البلدية بشكل مباشر إنّما احتمال تضرّره وارد بسبب استهداف مؤسسة لبيع قوارير الاوكسيجين قريبة منه
lebanon 24
27/11/2024 14:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة اسرائيلية جديدة استهدفت مدينة صور
lebanon 24
27/11/2024 14:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة اسرائيلية استهدفت محيط كنسية السيدة في الحدت
lebanon 24
27/11/2024 14:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الغبيري

غارة

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:04 | 2024-11-27
07:00 | 2024-11-27
06:57 | 2024-11-27
06:53 | 2024-11-27
06:51 | 2024-11-27
06:49 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24