رغم التحذير الإسرائيلي.. نازحون يعودون إلى الجنوب مع سريان وقف إطلاق النار (فيديو)

مواطنون يعودون إلى صيدا بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ#lebanon24 pic.twitter.com/HqFsr7D0O8
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 27, 2024
مواطنون يعودون إلى صيدا بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ#lebanon24 pic.twitter.com/HqFsr7D0O8
إطلاق مفرقعات نارية في #النبطية إبتهاجاً بالعودة إلى #الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/aJRSDjkrFK
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 27, 2024
إطلاق مفرقعات نارية في #النبطية إبتهاجاً بالعودة إلى #الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/aJRSDjkrFK
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 27, 2024
إطلاق مفرقعات نارية في #النبطية إبتهاجاً بالعودة إلى #الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/aJRSDjkrFK
فيديو يوثق زحمة السيارات لمواطنين يعودون إلى قراهم في #الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/a70QECQNvJ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 27, 2024
فيديو يوثق زحمة السيارات لمواطنين يعودون إلى قراهم في #الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/a70QECQNvJ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 27, 2024
فيديو يوثق زحمة السيارات لمواطنين يعودون إلى قراهم في #الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/a70QECQNvJ