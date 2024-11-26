رغم التحذير الإسرائيلي.. نازحون يعودون إلى الجنوب مع سريان وقف إطلاق النار (فيديو)

إنطلقت سيارات جنوبيين يريدون العودة إلى مناطقهم مع بزوغ الفجر ما إن بدأ سريان وقف إطلاق النار، رغم تحذير الجيش الإسرائيلي النازحين من العودة إلى مناطقهم.



وتوجهت مئات السيارات نحو الجنوب مع انعدام حركة الطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

فقد وثق فيديو عودة مواطنين إلى صيدا بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

مواطنون يعودون إلى صيدا بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ#lebanon24 pic.twitter.com/HqFsr7D0O8 — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 27, 2024 Advertisement

أما في النبطية، فأطلق مواطنون مفرقعات نارية في إبتهاجاً بعودتهم إلى الجنوب.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه، فجر الأربعاء، إثر بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين حزب الله، تحذيرا إلى النازحين من جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم أو الاقتراب من مواقعه في هذه المنطقة.وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس "إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان: مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان. يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة"، بحسب ما نقلت فرانس برس.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ، صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات بشأن إمكانية صموده.