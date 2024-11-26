شهداء وجرحى.. هذه حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ليلا عدة مناطق

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أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة عدة بيانات بشأن حصيلة الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق وذلك قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التفيذ .فقد أدت الغارة الإسرائيلية على الهرمل إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.الصرفندأما غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند فقد أدت إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة أشخاص بجروح، ثلاثة منهم بحال حرجة.غارة على معبر العريضةوأعلنت وزارة الصحة ان غارة العدو الإسرائيلي على معبر العريضة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح.حي الفيكانيوفي بلدة حي الفيكاني في محافظة البقاع أدت العارة الإسرائيلية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.علي النهريوفي بلدة علي النهري في محافظة البقاع أدت الغارة إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.مزرعة بيت مشيكوفي بلدة مزرعة بيت مشيك في محافظة بعلبك الهرمل أدت غارة العدو إلى استشهاد أربعة أشخاص.الغارة على زيتاأما في بلدة زيتا قضاء صيدا فقد أدت الغارة الإسرائيلية إلى سقوط شهيدين.