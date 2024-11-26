حمية من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية السابعة صباحا

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الموجود الان على جسر حارة حريك، أن "ورش الاشغال ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم، بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، فتح الطرق بدءا من جسر حارة حريك".

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