من أجل العودة آمنة... توجيهات من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الى الأهالي

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دعت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بيان، الى الأهالي من اجل سلامتهم ومن اجل عودة آمنة، اتباع التوجيهات التالية:"عدم التوجه الى القرى والمناطق الا بعد صدور بيان رسمي من الجهات المعنية، للتأكد من اتمام وقف اطلاق النار بشكل كاملالاستفسار عن الطرق السالكة نحو القرى والمدن والإلتزام بتوجيهات القوى الامنية و الفرق العاملة والموجهة للعائدينفحص الآليات المستخدمة قبل الانطلاق والتأكد من جهوزيتهاتأمين اللوازم الاساسية كبعض الأطعمة والأشربة الصالحة من اماكن النزوح . بالإضافة الى الأدوية المزمنة وحليب الأطفال كافية لاسبوع على الأقلعند الوصول الى البلدات الحذر الشديد من الدخول الى المباني المستهدفة و عدم التواجد ضمن نطاق الابنية المستهدفة كليا أو جزئياًاستخدام الكمامات الطبية لتخفيف من استنشاق الأدخنة والغبار المنبعثالإبتعاد عن شبكات الكهرباء والأشرطة المتفطعة في الشوارععدم الدخول الى الاحراج والبساتين و اطراف القرى والبلدات دون تبليغ المعنيينالحذر الشديد وعدم المس بأي ذخائر غير منفجرة او اي عتاد عسكري و ابلاغ الجهات المعنية فوراًالابلاغ فورا عن اي مشاهدات غير طبيعية روائح او آثار شهداءالإبتعاد عن الاجسام المشبوهة وعدم لمسها او تحريكها وابلاغ الجهات المعنيةالتواصل مع فرق الدفاع المدني المتواجدة في القرى والبلدات عند الحاجة للمساعدة".