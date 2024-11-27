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لبنان

للبدء بترميم طريق المصنع... "الأشغال" باشرت بتجهيز الورش

Lebanon 24
27-11-2024 | 00:13
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بدأت وزارة الاشغال العامة والنقل، بناء لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، بتجهيز الورش الآن للبدء بترميم طريق المصنع.

كذلك بدأت ورش الوزارة بالكشف على المعابر الحدودية البرية في الشمال، العبودية، العريضة، البقيعة لتقييم اوضاع الجسور التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، للبدء بالإجراءات اللازمة.
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