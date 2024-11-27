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لبنان

بعد استهداف اسرائيل معابر تربط لبنان بسوريا.. شهيدان وجرحى وتضرر منازل (فيديو)

Lebanon 24
27-11-2024 | 00:13
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استهدف العدو الاسرائيلي مساء امس المعابر التي تربط لبنان بسوريا منها جسر القمار وادي خالد وجسر الغربية العريضة.

وأدى هذا الإستهداف الى تدمير 3 منازل في بلدة وادي خالد وسقوط طفل شهيد من منطقة العريضة وعدد من الاصابات بين المواطنين والتي وصف البعض منها بالحرج.

كما استشهد العسكري في الجيش ويدعى "خ.م" وأصيب 5 عناصر من الامن العام اثر استهداف منطقة العريضة وعرف منهم: "ع.ص" و "ع.ط" و "م.ف" و "ش.ا" و "ج.ج".

وتضرر عدد كبير من المنازل في البلدات المجاورة لمنطقة العريضة، فيما تولت فرق الاسعاف على نقل الشهداء والجرحى الى مستشفى اليوسف في حلبا.
 
ولفتت وكالة "سانا" إلى أن محافظة ريف دمشق بدأت بأعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر ‏جديدة يابوس والحدود اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي ‏عليه.
 
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