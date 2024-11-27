Advertisement

لبنان

تأجيل المؤتمر الصحافي في وزارة الاعلام "حتى ما تبرد انسانيتنا"

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1284530-638682918699687637.jpg
Doc-P-1284530-638682918699687637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان سيعقد اليوم في وزارة الاعلام بعنوان: "حتى ما تبرد إنسانيتنا، خلينا نعطي بحب ودفا"، برعاية وزيري الإعلام والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري وهكتور الحجار وحضورهما، ورئيس مجلس إدارة كازيو لبنان رولان خوري، وقائد كورال الفيحاء الوطني المايسترو باركيف تسلاكيان. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:04 | 2024-11-27
07:00 | 2024-11-27
06:57 | 2024-11-27
06:53 | 2024-11-27
06:51 | 2024-11-27
06:49 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24