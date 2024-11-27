تأجيل المؤتمر الصحافي في وزارة الاعلام "حتى ما تبرد انسانيتنا"

تم تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان سيعقد اليوم في وزارة الاعلام بعنوان: "حتى ما تبرد إنسانيتنا، خلينا نعطي بحب ودفا"، برعاية وزيري الإعلام والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري وهكتور الحجار وحضورهما، ورئيس مجلس إدارة كازيو لبنان رولان خوري، وقائد كورال الفيحاء الوطني المايسترو باركيف تسلاكيان.

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