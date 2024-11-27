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لبنان

باسيل: ‏مبروك للبنانيين وقف الاعمال العدائية

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:15
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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "إكس": ‏مبروك للبنانيين وقف الاعمال العدائية، تمهيدا لوقف نهائي لاطلاق النار تحت سقف السيادة. عودة اهلنا لمنازلهم ضرورية، والأولوية الآن لانتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة لبدء الاصلاح واعادة الاعمار ووضع استراتيجية دفاعية بقيادة الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور لعدم تجدد الحرب
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