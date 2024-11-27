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لبنان

لتسهيل عودة المواطنين الى منطقة بعلبك الهرمل... حمية أعطى التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:22
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أعطى وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق ليتسنى للمواطنين التوجه إلى بلداتهم وقراهم الى منطقة بعلبك الهرمل والمناطق اللبنانية كافة.
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