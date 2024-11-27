لتسهيل عودة المواطنين الى منطقة بعلبك الهرمل... حمية أعطى التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق

أعطى وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق ليتسنى للمواطنين التوجه إلى بلداتهم وقراهم الى منطقة بعلبك الهرمل والمناطق اللبنانية كافة.

Advertisement