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لبنان

الحجوزات بدأت.. موسم الأعياد سيكون واعدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2024 | 01:45
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مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر اليوم وبدء عودة عدد كبير من اللبنانيين إلى قراهم ومنازلهم، من المتوقع عودة الحياة إلى لبنان عقب أكثر من شهرين من الاعتداءات الإسرائيلية التي أثرت على القطاعات كافة ولاسيما السياحية منها وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى.
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ومع وقف إطلاق النار واقتراب فترة الأعياد، من المتوقع ان يقرر عدد كبير من المغتربين تمضية فترة الأعياد في لبنان ومع عائلاتهم بعدما كانوا فقدوا الأمل بذلك.

وتستعد مكاتب السفر لعودة الحجوزات إلى لبنان بعد انقطاع دام اشهرا ،إضافة إلى عودة شركات الطيران العالمية إلى مطار بيروت بعدما أوقفت رحلاتها بسبب الأوضاع الأمنية.

وتوّقع صاحب أحد مكاتب الحجوزات والسفر عبر "لبنان 24" ان تشهد الأعياد حركة ناشطة لاسيما وان المغترب اللبناني ينتظر اللحظات الأخيرة لكي يحجز إلى لبنان"، وشدد على انه "بعدما فقد القطاع السياحي الأمل في موسم أعياد نهاية السنة وبعد تكبده خسائر جسيمة منذ أكثر من سنة، فإن إعلان اتفاق وقف النار يُشكل بصيص أمل بانفراجة قريبة وبأن موسم الأعياد سيكون واعدا".

ولفت إلى انه "منذ بداية الأسبوع الحالي ومع الحديث عن اقترب الهدنة بدأت الحجوزات إلى لبنان بشكل خجول"، مؤكدا انها سترتفع في الأيام المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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