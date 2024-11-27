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لبنان

بعد تعرض مراكزه لغارات اسرائيلية.. هذا ما اعلنه الامن العام

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:58
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اعلن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام أن ليل 26/11/2024، تعرضت مراكز الامن العام على الحدود البرية في مناطق العريضة والعبودية والبقيعة لعدوان اسرائيلي همجي اسفر عن وقوع اثني عشرة جريحا تم نقلهم الى المستشفيات للمعالجة، حالة بعضهم حرجة. بالاضافة الى تضرر مباني الامن العام وقطع الطرقات وتدمير الجسور التي تربط لبنان بسوريا مما ادى الى توقف حركة المرور على هذه المعابر بين البلدين.
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وبناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات، تواصل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري مع وزير الاشغال العامة علي حمية للتنسيق معه حول عملية فتح الطرقات وترميم الابنية المتضررة لاستئناف المديرية العامة للامن العام عملها المعتاد ومهماتها في هذه المعابر بالسرعة الممكنة.
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