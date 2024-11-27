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لبنان

بطريقة غير شرعيّة... توقيف 20 سوريا دخلوا البلاد مع مهرّبهم

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:58
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 صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للعمل على تكثيف المراقبة على المسالك التي يُحتَمَل عبور الأشخاص الذين يدخلون بطريقة التهريب إلى الأراضي اللبنانية، وتوقيفهم، وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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بتاريخ 24/11/2024، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات الشّعبة، اشتبهت إحداها بـ "فان" للرّكاب نوع "هيونداي" في محلة العبدة يستقلّه عدد من الأشخاص، حيث تمّ توقيفه وسائقه المدعو: ع. م. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) المُهرِّب
كما أوقفت على متنه 20 شخصًا من الجنسيّة السوريّة بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية.
تم تسليم جميع الموقوفين و"الفان" إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص".
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