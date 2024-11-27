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لبنان

قصف لكفركلا والخيام منذ قليل... وعبور ثلاث دبابات ميركافا بوابة فاطمة نحو منطقة تل نحاس

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:37
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تعرضت بلدتا كفركلا والخيام منذ قليل إلى قصف مدفعي. كذلك عبرت  ثلاث دبابات ميركافا  بوابة فاطمة عند الجدار الفاصل في بلدة كفركلا متجهة نحو  منطقة تل نحاس، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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