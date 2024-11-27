Advertisement

لبنان

إنقلاب مركبة وإصابة من بداخلها في الضنية

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1284597-638682979246930225.jpg
Doc-P-1284597-638682979246930225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مركبة انحرفت وسقطت إلى اسفل طريق بلدة عزقي في الضنية وانقلبت، ما أدى إلى إصابة شخصين كانا بداخلها.

حضرت على الفور فرق اسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وتعمل على اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: إصابة قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي بعد انقلاب مركبة كان بداخلها خلال جولة في جنوب لبنان
lebanon 24
27/11/2024 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البرازيلية تؤكد تورّط بولسونارو بشكل مباشر بمخطط للانقلاب
lebanon 24
27/11/2024 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو شارك بمحاولة انقلاب 2022 وكان على علم تام بمخطط لاغتيال لولا (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/11/2024 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: عدد المنازل المدمرة في الشمال تجاوز 8800 وأكثر من 7000 مركبة ونحو 300 موقع زراعي تضررت
lebanon 24
27/11/2024 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24

انقلاب

مركبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2024-11-27
07:04 | 2024-11-27
07:00 | 2024-11-27
06:57 | 2024-11-27
06:53 | 2024-11-27
06:51 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24