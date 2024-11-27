إنقلاب مركبة وإصابة من بداخلها في الضنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مركبة انحرفت وسقطت إلى اسفل طريق بلدة عزقي في الضنية وانقلبت، ما أدى إلى إصابة شخصين كانا بداخلها.



حضرت على الفور فرق اسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وتعمل على اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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