في اول حدث امني عند الحدود.. الجيش الاسرائيلي يطلق النار في كفركلا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النيران نحو عناصر من حزب الله جنوباً.
وأوضح في بيان اليوم الأربعاء أنه "رصد عدة مركبات على متنها مشتبه بهم في منطقة محظورة".
كما أضاف أنه "أطلق النار لمنع المشتبه بهم من الوصول إلى منطقة ما دفعهم للمغادرة". وشدد على أن سلا ح الجو على أهبة الاستعداد للعمل في كافة أنحاء لبنان.
وكان موقع واللا الاسرائيلي قد اشار الى أن عناصر من حزب الله وصلوا إلى بلدة كفركلا الحدودية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار من أجل ابعادهم.
وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على موقع اكس: بتوجيه من المستوى السياسي دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ صباح اليوم (الأربعاء) في تمام الساعة 04:00 حيث يعمل جيش الدفاع وفقًا اليه.
وتابع: "قوات جيش الدفاع متمركزة في مواقعها جنوب لبنان، وخلال الساعة الأخيرة رصدت عدة مركبات داخل الأراضي اللبنانية تقل مشتبه فيهم داخل منطقة محظورة على الحركة حيث أطلقت القوات النار لمنع وصولهم إلى المنطقة، مما أجبرهم على الابتعاد."
وقال: "سلاح الجو على أهبة الاستعداد للعمل في كافة أنحاء لبنان، ومنظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى. حتى هذه اللحظة، لم يطرأ تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وجيش الدفاع سيتحرك ضد كل من يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولن يسمح المساس بأمن مواطني دولة إسرائيل."