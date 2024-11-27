في اول حدث امني عند الحدود.. الجيش الاسرائيلي يطلق النار في كفركلا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النيران نحو عناصر من حزب الله جنوباً.



وأوضح في بيان اليوم الأربعاء أنه "رصد عدة مركبات على متنها مشتبه بهم في منطقة محظورة".



كما أضاف أنه "أطلق النار لمنع المشتبه بهم من الوصول إلى منطقة ما دفعهم للمغادرة". وشدد على أن سلا ح الجو على أهبة الاستعداد للعمل في كافة أنحاء لبنان.

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وكان موقع واللا الاسرائيلي قد اشار الى أن عناصر من حزب الله وصلوا إلى بلدة كفركلا الحدودية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار من أجل ابعادهم.