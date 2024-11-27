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لبنان

جلسة وزارية في السرايا.. وكلمة مُرتقبة لميقاتي فور انتهائها

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:49
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، يشارك فيها وزراء : التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الدفاع موريس سليم،الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل،  الصناعة جورج بوشكيان،   الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الشؤون الادارية نجلا رياشي  ، السياحة وليد نصار ،الاتصالات جوني القرم،البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما  يحضر قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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وطلب الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة توزيع نسخة من تفاهم وقف إطلاق النار على الوزراء وأبلغهم أنه تسلمها يوم أمس.

ويعرض قائد الجيش العماد جوزاف عون في هذه الأثناء خطة الجيش لتوسيع انتشاره في الجنوب.

وسيكون هناك كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء الجلسة.
 
 
 
 
 
 
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