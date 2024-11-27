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لبنان

بمؤازرة الجيش وبعد مناشدة الأهالي... العمل جارٍٍ لفتح طريق الخردلي

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:54
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تعمل الجهات المعنية بمؤازرة الجيش على فتح طريق الخردلي الذي يربط منطقتي مرجعيون والنبطية.

يأتي ذلك بعد مناشدة الاهالي العائدين من طريق الخردلي للجهات المعنية للمساعدة في تسهيل عودتهم الى قراهم.
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