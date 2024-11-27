مشهد لافت على طريق العودة.. "رابيد" على متن بيك أب (صور)

وثّقت صورة مشهداً لافتاً على طريق عودة نازحين إلى قراهم، إذ حمل مواطن سيارته الرابيد مع اغراضه داخل بيك أب أثناء عودته.



ومنذ دخول إتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فجر اليوم، غصّت طرقات عدّة بسيارات تنقل النازحين إلى قراهم.

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