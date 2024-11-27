مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان منذ مساء امس

Advertisement

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة من صباح اليوم الاربعاء:محافظة بيروت- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت الخندق الغميق دون تسجيل وقوع اصابات، وإخماد حريق سيارات وشقتين سكنيتين في الموقع المستهدف.- إخماد حريق شقة في الجناح.- انتشال جثامين ٧ شهداء و سحب ٢٠ جريحاً في النويري/ مجمع المجتبى، وانتهاء عمليات البحث في الموقع المستهدف.- إخماد حريق مستودع في منطقة المزرعة.- إخماد حريق محلات في منطقة الحمرا.- انتشال جثامين ٦ شهداء وسحب ١٥ جريحاً من تحت الأنقاض في محلة بربور.ضاحية بيروت الجنوبية- إخماد حريق على اوتوستراد هادي نصر الله بجانب مطعم الأغا.- إخماد حريق مستودع فحم في منطقة برج البراجنة.- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة الصفير.- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة حارة حريك قرب مستشفى بهمن.- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة الطيونة خلف بيروت مول.- استمرار عمليات البحث عن مفقودة تحت الأنقاض في الشياح شارع اسعد الاسعد.- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة عين الدلبة.- إخماد حريق سيارات في منطقة حارة حريك.محافظة الشمالقضاء عكارالقبيات- انتشال جثامين ٦ شهداء من تحت الأنقاض.وادي خالد- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات.جسر القمر- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات.العريضة- انتشال جثماني شهيدين و سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض ونقل جثمان احد الشهداء ( من التابعية السورية) إلى مستشفى حلبا الحكومي. توازياً إخماد حريق سيارات (عدد٥) جراء الغارات الإسرائيلية.الدبوسة- سحب جريح من تحت الأنقاض.العبودية- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات.الهيشة- اخلاء ٦ مبانٍ سكنية جراء تضررها اثر غارة إسرائيلية.محافظة بعلبك الهرملحدث بعلبك- انتشال جثامين ١١ شهيداً وسحب ١٠ جرحى.بوداي- إخماد حريق منزل ومحل.الحلانية- إخماد حريق منزل.سرعين- إخماد حريق مولد كهرباء واقفاص بلاستيكية.السفري- إخماد حريق محلات ( عدد٤).محافظة الجنوبالصرفند- إخماد حريق مستودع زيوت للسيارات ومعرض سيارات ومطعم.- اعادة فتح طرقات كانت قد قطعت جراء الغارات الإسرائيلية.-خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في عدد من المناطق.