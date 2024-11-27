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لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان منذ مساء امس

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:32
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان،  منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة من صباح اليوم الاربعاء:

محافظة بيروت

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت الخندق الغميق دون تسجيل وقوع اصابات، وإخماد حريق سيارات وشقتين سكنيتين في الموقع المستهدف. 
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- إخماد حريق شقة في الجناح. 

- انتشال جثامين ٧ شهداء و سحب ٢٠ جريحاً في النويري/ مجمع المجتبى، وانتهاء عمليات البحث في الموقع المستهدف. 

- إخماد حريق مستودع في منطقة المزرعة.

- إخماد حريق محلات في منطقة الحمرا.

-  انتشال جثامين ٦ شهداء وسحب ١٥ جريحاً من تحت الأنقاض في محلة بربور.

ضاحية بيروت الجنوبية

- إخماد حريق على اوتوستراد هادي نصر الله بجانب مطعم الأغا.

- إخماد حريق مستودع فحم في منطقة برج البراجنة.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة الصفير.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة حارة حريك قرب مستشفى بهمن.

- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة الطيونة خلف بيروت مول.

- استمرار عمليات البحث عن مفقودة تحت الأنقاض في الشياح شارع اسعد الاسعد.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة عين الدلبة.

- إخماد حريق سيارات في منطقة حارة حريك.

محافظة الشمال

 قضاء عكار

 القبيات

- انتشال جثامين ٦ شهداء من تحت الأنقاض.

 وادي خالد

- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات.

 جسر القمر

- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات.

 العريضة

- انتشال جثماني شهيدين و سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض ونقل جثمان احد الشهداء ( من التابعية السورية) إلى مستشفى حلبا الحكومي. توازياً إخماد حريق سيارات (عدد٥) جراء الغارات الإسرائيلية.

 الدبوسة

- سحب جريح من تحت الأنقاض.

 العبودية

- الكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع اصابات.

 الهيشة

- اخلاء ٦ مبانٍ سكنية جراء تضررها اثر غارة إسرائيلية.

محافظة بعلبك الهرمل

 حدث بعلبك

- انتشال جثامين ١١ شهيداً وسحب ١٠ جرحى.

 بوداي

- إخماد حريق منزل ومحل.

 الحلانية

- إخماد حريق منزل.

 سرعين

- إخماد حريق مولد كهرباء واقفاص بلاستيكية.

 السفري

- إخماد حريق محلات ( عدد٤).

محافظة الجنوب

 الصرفند

- إخماد حريق مستودع زيوت للسيارات ومعرض سيارات ومطعم.

- اعادة فتح طرقات كانت قد قطعت جراء الغارات الإسرائيلية.

 

-خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في عدد من المناطق.
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