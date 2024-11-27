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لبنان

جراء الغارات الاسرائيلية... المدير الاقليمي لوزارة الاشغال تفقد الاضرار التي لحقت بالمعابر الحدودية في عكار

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:52
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تفقد المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة والنقل في الشمال الياس عقل مكلفا من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال على حمية الاضرار التي لحقت بالمعابر الحدودية في عكار من جراء الغارات التي شنها العدوان الاسرائيلي ليلا وفجرا.
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