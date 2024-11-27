جراء الغارات الاسرائيلية... المدير الاقليمي لوزارة الاشغال تفقد الاضرار التي لحقت بالمعابر الحدودية في عكار

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تفقد المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة والنقل في الشمال الياس عقل مكلفا من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال على حمية الاضرار التي لحقت بالمعابر الحدودية في عكار من جراء الغارات التي شنها العدوان الاسرائيلي ليلا وفجرا.