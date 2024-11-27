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لبنان

تيمور جنبلاط في بكركي

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:37
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ما ر بشارة بطرس الراعي، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في  بكركي على رأس وفد .

 
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