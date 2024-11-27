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لبنان

في جلسة اليوم... مجلس الوزراء شدّد مُجدداً على الإلتزام بتنفيذ القرار رقم 1701

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:07
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أكّد مجلس الوزراء اليوم التشديد مُجددا على الإلتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الامن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
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