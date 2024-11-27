الضمان الاجتماعي يضخ مليارات لتثبيت الأمن الصحي بعد العدوان الإسرائيلي

Advertisement

أضاف :" وبعد ما انقشعت هذه الغمامة السوداء عن لبنان واللبنانيين، ولأن إستقرار الأمن الصّحّي هو على رأس أولويّات إدارة الضمان، والتزاماً منه بلعب دوره كصمام للأمان وبخاصّة بالنسبة للاستشفاء والدواء، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024 ، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 26/11/2024 حمل الرقم 669 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 19 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة خلال شهر واحد 151 مليار ل.ل.وفي سياق متصل، طالب الدكتور كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكينا للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون التي تبديه المستشفيات من جهته بالنسبة للإلتزام بالتعرفات المحددة من قبل الصندوق".وفي الختام، ومع دخول وقف إطلاق النّار حيّز التنفيذ صباح اليوم بفضل صمود اللبنانيين وثبات المقاومين، يتوجّه د. كركي بالتعازي الحارّة من ذوي الشهداء الأبرار من جيش وشعب ومقاومة ويتمنّى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كذلك العودة الميمونة للمهجرين قسراً عن مدنهم وقراهم في أسرع وقت ممكن.كما يتقدّم بالشكر من أهلنا في كافّة المناطق اللبنانيّة على حسن استقبالهم واحتضانهم للنازحين ويشدّد على ضرورة التماسك والتعاضد والوحدة الوطنيّة للنهوض من جديد بوطننا الحبيب لبنان".