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لبنان

للمرّة الأولى بعد إعلان وقف إطلاق النار... هذا ما شهدته بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ قصفت بلدة عيتا الشعب الحدودية، للمرة الأولى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
 
 
 
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