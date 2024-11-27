للمرّة الأولى بعد إعلان وقف إطلاق النار... هذا ما شهدته بلدة جنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ قصفت بلدة عيتا الشعب الحدودية، للمرة الأولى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

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