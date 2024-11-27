Advertisement

لبنان

مخزومي: المطلوب إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1284699-638683069586634959.jpg
Doc-P-1284699-638683069586634959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو بداية طريق استعادة لبنان لسيادته ، والمطلوب اليوم هو إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة البلد والاهتمام بالمواطنين، وتفعيل عمل مجلس النواب للنهوض بالبلد على كافة المستويات، وأولها إعادة الزخم والفعالية لمؤسسات الدولة وأجهزتها كافة، وبالتأكيد  تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:36 | 2024-11-27
11:00 | 2024-11-27
10:50 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:25 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24