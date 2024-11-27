مخزومي: المطلوب إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو بداية طريق استعادة لبنان لسيادته ، والمطلوب اليوم هو إعادة تنظيم الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة البلد والاهتمام بالمواطنين، وتفعيل عمل مجلس النواب للنهوض بالبلد على كافة المستويات، وأولها إعادة الزخم والفعالية لمؤسسات الدولة وأجهزتها كافة، وبالتأكيد تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية".

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